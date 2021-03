Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag des steirischen Sensor-Spezialisten ams mit seiner Tochter, dem deutschen Lichtkonzern Osram, ist am Mittwoch in Kraft getreten, teilte ams am Abend mit. Zunächst war die Eintragung ins Handelsregister durch Klagen mehrerer Osram-Aktionäre verhindert worden. Im November hatte die Osram-Hauptversammlung dem Beherrschungsvertrag zugestimmt, der ams auch zum Schuldenabbau Zugriff auf die Finanzmittel von Osram verschaffen soll.