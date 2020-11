ams - Credit Suisse bestätigt "Outperform" und Kursziel 25 Franken

Osram in das Bewertungsmodell für ams konsolidiert

Die Analysten der Credit Suisse (CS) haben sowohl ihr Kursziel als auch ihre Anlageempfehlung "Outperform" für die Aktien des steirischen Chip- und Sensorenhersteller ams bestätigt. Das Kursziel wird von den Experten Achal Sultania und Patrick Chan unverändert mit 25 Schweizer Franken angegeben.

Die Analysten schreiben, dass nun der übernommene deutsche Lichtkonzern Osram in das Bewertungsmodell von ams konsolidiert wurde. Zudem bleibt die Bewertung der ams-Aktien nach den jüngsten Drittquartalszahlen attraktiv.

Am Mittwochvormittag notierten die ams-Titel an der Züricher Börse mit plus 2,47 Prozent bei 21,59 Franken.

Analysierendes Institut Credit Suisse

