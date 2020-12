Amtsmissbrauchs-Prozess gegen ehemaligen Bezirkshauptmann von Braunau

Es geht u.a. um Finanzierung einer Geburtstagsfeier und um zu viel Nachsicht bei Strafen

Der frühere Bezirkshauptmann von Braunau, Georg Wojak, muss sich am Donnerstag in Ried vor Gericht verantworten. Ihm werden Amtsmissbrauch, Vorteilsannahme zur Beeinflussung, Untreue unter Ausnützung der Amtsstellung und Verletzung des Amtsgeheimnisses zur Last gelegt. Mittlerweile wurde er als Behördenchef abberufen und an eine andere Stelle versetzt.

Wojak soll u.a. einem Alkolenker entgegen den gesetzlichen Bestimmungen den Führerschein nur für eine Klasse entzogen haben, was die Staatsanwaltschaft als Amtsmissbrauch wertet. Die Vorteilsannahme bestand laut Anklage in der Finanzierung einer Geburtstagsfeier mit 1.500 Euro durch eine Bank. Zudem soll er Verwaltungsstrafen für Betroffene teilweise übernommen und aus Verfügungsmitteln der Behörde bezahlt haben, hier geht es insgesamt um einen dreistelligen Betrag. Der Anwalt des ehemaligen Bezirkschefs vermutet, dass man Gründe gesucht habe, um die Abberufung seines Mandanten zu rechtfertigen. Denn von 1.181 Anzeigepunkten des Landes Oberösterreich hätten nur sechs in eine Anklage gemündet.