Amtsübergabe in den USA kann starten - Trump gibt grünes Licht

GSA erlaubte Biden-Team den Zugang zur Regierungs-Infrastruktur

Der Amtsübergabeprozess nach der US-Präsidentschaftswahl vom 3. November kann endlich beginnen. Nach wochenlanger Blockade zeigte sich der abgewählte Präsident Donald Trump am Montag (Ortszeit) - auch via Twitter - doch bereit, das Amt an den Demokraten Joe Biden zu übergeben. Die General Services Administration (GSA) hat Biden und seinem Team bereits die nötige Erlaubnis auf Zutritt zur Regierungs-Infrastruktur erteilt. Zuvor war Bidens Wahlsieg in Michigan bestätigt worden.

Trump wies die Behörden und sein Team am Montag an, mit Biden zu kooperieren. Die Leiterin der zuständigen US-Bundesverwaltungsbehörde GSA, Emily Murphy, solle "tun, was getan werden muss", um Bidens Übergangsteam zu unterstützen, schrieb Trump auf Twitter. Er kündigte allerdings gleichzeitig auch an, weiter um seinen Verbleib im Amt zu kämpfen und zeigte sich sicher, dass sich die Republikaner durchsetzen würden.

Biden soll am 20. Jänner als neuer Präsident der USA vereidigt werden.