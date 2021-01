An Georgia hängt das künftige Machtgefüge in Washington

Warum die Senats-Stichwahlen in dem US-Bundesstaat so wichtig sind

Bei den äußerst wichtigen Stichwahlen für zwei Senatssitze im US-Bundesstaat Georgia zeichnet sich ein Sieg der Demokraten ab. Der demokratische Kandidat Jon Ossoff erklärte sich am Mittwoch zum Sieger im Rennen um einen der zwei Sitze. Zuvor hatte sich bereits der Demokrat Raphael Warnock laut Medienberichten gegen seine republikanische Rivalin durchgesetzt.

Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, hätten die Demokraten künftig die Oberhand in der mächtigen Kongresskammer in Washington. Dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden würde dies ein komfortables Regieren ermöglichen.

Ort des Triumphs für Biden

Biden hatte Georgia bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November als erster demokratischer Präsidentschaftskandidat seit fast drei Jahrzehnten gewonnen. Dieser Sieg war einer seiner Schlüssel zum Gesamterfolg. Der abgewählte Präsident Trump versuchte vergeblich, das Wahlergebnis in dem Bundesstaat zu kippen und legte sich dabei auch mit dem republikanischen Gouverneur Brian Kemp und republikanischen Wahlverantwortlichen an.

Spannende Duelle im Südstaat

Die republikanische Senatorin Kelly Loeffler verlor bei der Stichwahl am Dienstag laut US-Medien ihr Mandat gegen ihren demokratischen Herausforderer Raphael Warnock. Das gleiche Schicksal könnte Loefflers Parteifreund David Perdue drohen, sollte sich der von dem Demokraten Jon Ossoff reklamierte Wahlsieg bestätigen. Die Stichwahlen waren nötig, weil in der ersten Wahlrunde am 3. November keiner der Kandidaten die Schwelle von 50 Prozent erreicht hatte, wie es gemäß Georgias Wahlrecht notwendig ist.

Stichwahlen mit nationaler Bedeutung

In Georgia wurde über die letzten beiden noch nicht vergebenen Sitze für den neuen Senat entschieden - und damit über die künftige Mehrheit in der Kongresskammer. Dem Senat gehören 100 Senatoren an, jeweils zwei pro Bundesstaat. Bisher hatten Trumps Republikaner eine Mehrheit von 53 zu 47 Senatoren. Nach der Präsidentschafts- und Kongresswahl vom 3. November haben die Konservativen im neuen Senat nach bisherigem Stand 50 Sitze sicher und die Demokraten 48.

Die Republikaner müssten in Georgia also nur eine der beiden Stichwahlen gewinnen, um auch künftig die Senatsmehrheit zu stellen. Die Demokraten müssten dagegen beide Stichwahlen für sich entscheiden, um auf die gleiche Zahl von Senatoren zu kommen wie die Konservativen. In diesem Fall wären sie im Vorteil: Bei Patt-Situationen gibt die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris von den Demokraten, die Kraft ihres Amtes auch Senatspräsidentin ist, mit ihrer Stimme den Ausschlag.

Hoher Besuch und viel Geld

Weil von den Stichwahlen so viel abhängt, floss sehr viel Geld für den Wahlkampf nach Georgia. Schätzungen zufolge könnte es sich um die teuersten Senats-Wahlkämpfe der Geschichte handeln. Außerdem reisten unzählige hochrangige Politiker in den Bundesstaat.

Bidens künftige Macht hängt an Georgia

Zwar haben Bidens Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus knapp verteidigt, ohne Senatsmehrheit hilft ihnen das aber nur bedingt: Große Reformvorhaben müssen beide Kongresskammern passieren. Deshalb ist die Mehrheit im Senat so wichtig.

Biden kann nach seinem Amtsantritt zwar bis zu einem gewissen Grad per Dekret regieren. Für große Regierungsprojekte - etwa neue Corona-Hilfen, eine Reform des Gesundheitswesens und mehr Geld für den Klimaschutz - braucht er aber den Rückhalt des Kongresses. Außerdem benötigen Minister und andere wichtige Regierungsmitglieder eine Bestätigung durch den Senat.

Sollten die Republikaner ihre Senatsmehrheit verteidigen, bliebe Mitch McConnell Mehrheitsführer. Der 78-Jährige ist bekannt für eine gnadenlose Blockadepolitik, mit der er schon Präsident Barack Obama das Regieren schwer machte.

Biden hat sich zwar optimistisch gezeigt, dass er Kompromisse mit McConnell aushandeln kann, den er aus seiner Zeit als Senator gut kennt. Er dürfte aber heilfroh sein, wenn die demokratischen Senatskandidaten in Georgia siegen.