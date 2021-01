Anadi geht mit Onlinekrediten nach Deutschland und sperrt in Graz zu

2020 schloss mit schwarzer Null - Für Coronakrise 3 Millionen zurückgestellt

Die Austrian Anadi Bank geht Ende des ersten Quartals oder Anfang des zweiten Quartals 2021 mit Onlinekrediten für den Mittelstand nach Deutschland. Dafür werde deutschlandweit mit "etablierten strategischen Vertriebspartnern" zusammengearbeitet, sagt Anadi-Chef Christian Kubitschek. Im zweiten Halbjahr sei dort der Markteintritt auch mit Konsumentenkrediten geplant. In Österreich wird im Filialbereich gespart: Ende des ersten Quartals schließt die Filiale Graz.

Die (einzige) steirische Filiale war mit vier Beschäftigten recht klein und hat nicht mehr in die Strategie gepasst. Wie schon voriges Jahr werden heuer einige Millionen ins digitale Banking investiert, der neue "Digital & IT-Hub" in Klagenfurt wird vom Management als FinTech innerhalb der Vollbank verstanden.

Kubitschek kann sich in Österreich, aber auch in Deutschland, in der Folge vorstellen, seine eigenen Online-Bankprodukte über Filialen anderer Banken verkaufen zu lassen, dafür also die eine oder andere strategische Partnerschaft einzugehen. Hier kämen Filialbanken in Frage, die von der Geschwindigkeit der Digitalisierung überrascht wurden, sagte Kubitschek zur APA, ohne Adressen zu nennen. Neue eigene Filialen wird die Anadi Bank nicht errichten. Zur Zeit sind es 13 Niederlassungen.

Mit der Transformation der Bank - der einstigen Kärntner Hypo - will der seit Juli 2020 amtierende neue Vorstandschef Ende des heurigen Jahres fertig sein. Ein Sparpaket hat betriebsbedingte Kündigungen nach sich gezogen, die meisten seien schon ausgesprochen. Ein Sozialplan existiert. Ende 2020 zählte die Bank 247 (Vorjahr: 274) Beschäftigte, als Ziel gelten heuer 225 Vollzeitarbeitskräfte.

Die Austrian Anadi Bank ist die frühere Österreich-Tochter der Hypo Alpe Adria und seit sieben Jahren unter britisch-indischen Eignern. In Kärnten ist sie Hausbank des Landes, zudem finanziert sie zwei Drittel der Kärntner Gemeinden. Auch im Kreditgeschäft abseits der öffentlichen Hand sieht sich die Bank auch mit ihren Firmenkunden nicht in Branchen exponiert, die besonders stark von der Coronakrise getroffen wurden. Dennoch hat sich Corona in der Bilanz der Anadi für 2020 mit einer Pauschalwertberichtigung von 3 Mio. Euro niedergeschlagen, für Abschreibungen allfälliger fauler Kredite.

Das Geschäftsjahr 2020 ist mit einer "schwarzen Null" zu Ende gegangen, der Verlust vom Vorjahr ist verdaut. "Versprochen und geliefert", sagt Kubitschek. Eine Dividende an die Eigentümer gibt es nicht. Das wurde schon angekündigt, der jüngste kleine Überschuss geht ins Kapital. Für das Jahr 2021 hat der Vorstand eine leichte Gewinnsteigerung veranschlagt.

Trotz Pandemie, Lockdowns, Digital-Investitionen und Aufwendungen für Sozialpläne meldet die Bank für 2020 ein Jahresergebnis von 0,5 Mio. Euro. Zum Vergleich: 2019 gab es wegen hoher Wertberichtigungen einen Verlust von 21,5 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis war 2020 mit 5,9 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (6,3 Mio. Euro) leicht rückläufig, da Zins- und Provisionsergebnis nachgegeben haben. Der EGT-Verlust von 2019 von 19 Mio. Euro drehte voriges Jahr ins Plus auf 2,2 Millionen Euro.

Die Anadi Bank hat eine Bilanzsumme von 2,6 Mrd. Euro.