Andritz - Deutsche Bank erhöht Kursziel von 38 auf 46 Euro

Anlageempfehlung "Buy" vor anstehenden Zahlen für das Jahr 2020 bestätigt

Die Analysten der Deutsche Bank haben das Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers Andritz von 38 auf 46 Euro nach oben revidiert. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde vom Experten Lars Vom-Cleff im Vorfeld der am 3. März anstehenden Bekanntgabe der Jahreszahlen für 2020 bestätigt.

Im Vorfeld erwartet der Analyst für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Umsatzminus in Höhe von einem Prozent auf 6,61 Mrd. Euro. Das berichtete EBITDA wird auf 337 Mio. Euro geschätzt.

Die Aktien von Andritz notierten am Donnerstag im Eröffnungshandel an der Wiener Börse mit plus 1,13 Prozent bei 41,00 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)