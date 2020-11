Andritz - Goldman Sachs bestätigt Kaufempfehlung "Buy"

Kursziel von 40,0 auf 41,0 Euro leicht erhöht

Die Analysten von Goldman Sachs haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Andritz bestätigt. Das Kursziel wurde von den Analysten William Turner und Daniela Costa leicht von bisher 40,0 auf nunmehr 41,0 Euro angehoben. Die Experten verwiesen auf die attraktive Bewertung sowie auf günstige End-Märkte des steirischen Maschinenbaukonzerns.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Goldman Sachs-Analysten nun 2,95 statt zuvor 2,66 Euro für 2020. Die Prognose für 2021 wurde von 2,99 auf 3,13 und jene für 2022 von 3,33 auf 3,39 Euro angehoben. Bei der Dividende rechnen die Experten für das laufende Geschäftsjahr mit einer Ausschüttung von 0,70 Euro je Titel. In den beiden Folgejahren 2021 und 2022 soll die Dividende laut den Schätzungen dann 0,86 und 1,00 Euro betragen.

Am Montagvormittag notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,83 Prozent bei 34,02 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

