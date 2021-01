Andritz - Goldman Sachs erhöht Kursziel von 41 auf 44 Euro

Anlageempfehlung "Buy" bestätigt

Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers Andritz von 41,00 auf 44,00 Euro erhöht. Ihre Anlageempfehlung beließen die Analysten um Daniela Costa und William Turner in einer Branchenstudie zum europäischen Investitionsgütersektor auf "Buy".

Die Andritz-Aktien würden aktuell mit einem Bewertungsabschlag gegenüber jenen von Konkurrenten gehandelt werden, heißt es in der Analyse. In der Vergangenheit habe sie meist einen Aufschlag gegenüber der Branche aufgewiesen. Das Bewertungsmodell von Goldman Sachs ergibt für die Andritz-Titel basierend auf den Schätzungen für 2022 ein Aufwärtspotenzial von 49 Prozent.

Ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie passten die Analysten gegenüber der vorangegangenen Studie nur geringfügig an. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 rechnen sie nun mit 2,94 Euro pro Anteilsschein, bisher waren es minimale höhere 2,95 Euro gewesen. Die Gewinnprognose für 2021 wurde ebenfalls nur geringfügig von 3,13 auf 3,14 Euro pro Aktie verändert. Für 2022 liegt die Schätzung unverändert bei 3,39 Euro.

Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag wurden die Andritz-Aktien an der Wiener Börse zuletzt mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 39,64 Euro gehandelt.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

