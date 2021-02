Andritz liefert Generatoren für Tiroler Pumpspeicherkraftwerk Kühtai

Andritz repariert für 45 Mio. Turbinen im Wasserkraftwerk in DR Kongo Der börsenotierte steirische Anlagenbauer Andritz hat einen Auftrag über 45 Mio. Euro in der Demokratischen Republik Kongo an Land gezogen. Das Unternehmen baut zwei Francisturbinen für ein Wasserkraftwerk um und ist auch für deren Instandsetzung zuständig. Das Projekt wird durch eine Weltbank-Finanzierung unterstützt, die Inbetriebnahme ist für 2015 geplant, teilte Andritz am Montag mit.