Andritz liefert Kessel für Biomassekraftwerk in Japan

Rund 50 Mio. Euro Auftragswert

Der Grazer Anlagenbauer Andritz liefert bis Jahresende 2023 einen neuen Wirbelschichtkessel inklusive Rauchgasreinigungssystem an die Toyo Engineering Corporation nach Japan. Der Kessel ist Teil eines neu zu errichtenden Biomassekraftwerks in Ichihara, Präfektur Chiba, rund 30 Kilometer südöstlich von Tokio. Es handelt sich bereits um den neunten derartigen Kessel innerhalb von drei Jahren, den Andritz für den japanischen Markt liefert, hieß es am Donnerstag.

Der Kessel dürfte rund 50 Mio. Euro kosten, denn ähnliche Projekte belaufen sich auf derartige Auftragsvolumina. Er bildet einen wesentlichen Teil eines Biomassekraftwerks für die Einspeisung "grüner" Energie ins öffentliche Stromnetz. Das mit Holzpellets und Palmkernschalen als Hauptbrennstoffe befeuerte Biomassekraftwerk wird rund 75 MWel Strom erzeugen.