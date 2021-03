Einrichtung soll neue Getreidesorten entwickeln

Der Industrielle und ehemalige SPÖ-Finanzminister Hannes Androsch hat seine Beteiligung an einem Forschungszentrum in Tulln angeboten. Das Interesse des Ex-Politikers an dem Millioneninvestment bestätigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Freitag in einem Interview mit dem Regionalsender P3tv. An dem Standort soll an Getreidesorten geforscht werden, die auch bei weniger Niederschlag gedeihen.