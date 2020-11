Anerkennung und Unabhängigkeit treiben Unternehmer an - Studie

Teamarbeit bei Jungen stärker ausgeprägt

Das Bedürfnis nach Anerkennung durch Kunden und Mitarbeitern, der Wunsch, das eigene Unternehmen an die Kinder weiter zu geben und die Unabhängigkeit treiben die Unternehmer an, geht aus einer Gallup-Umfrage (Sample: 1.000 Personen) im Auftrag der Volksbanken hervor. Wenig verwunderlich steigt der Gedanke an die Nachkommen mit dem Alter.

Auffällig ist, dass junge Unternehmer weit mehr Wert auf Teamarbeit legen, und hier vor allen Dingen Frauen, so Andrea Fronaschütz vom Gallup Institut. Die Jungen seien es auch, die die meisten Kompromisse mit ihrem Privatleben eingehen müssten. 65 Prozent der bis 40-jährigen nannten diesen Punkt, bei den über 65-jährigen seien es nur 41 Prozent.