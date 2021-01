Angebliche Einigung auf neuen CEO beflügelt UniCredit-Aktie

Früherer UBS-Investmentbanker Andrea Orcel gilt als Favorit im Rennen um Mustier-Nachfolge

Die Aussicht auf ein Ende der Führungskrise bei UniCredit hat den Anteilsscheinen der Bank-Austria-Mutter am Dienstag einen Höhenflug beschert. Nach Berichten, wonach sich der UniCredit-Aufsichtsrat auf den früheren UBS-Investmentbanker Andrea Orcel als Nachfolger des Franzosen Jean-Pierre Mustier geeinigt hat, legte der Aktienkurs des italienischen Bankhauses am Dienstagnachmittag an der Mailänder Börse um etwa fünf Prozent auf 7,78 Euro zu.

Mustier könnte sich demnach schon nach der Vorstellung der UniCredit-Resultate 2020 am 10. Februar von der Bank verabschieden. Gleich am selben Tag könnte der Name seines Nachfolgers bekannt gegeben werden, berichteten italienische Medien. Der 57-jährige Orcel soll die Unterstützung von mehreren UniCredit-Hauptaktionären haben.

Der Römer ist in die engere Liste der aussichtsreichsten Kandidaten für den Chefposten aufgenommen worden, deren Profile vom Headhunter "Spencer&Stuart" im Auftrag der UniCredit geprüft werden. Weitere Kandidaten mit weniger Erfolgschancen sind laut Medienangaben der frühere CEO der Deutschen Bank in Italien, Flavio Valeri, sowie der Generaldirektor der halbstaatlichen italienischen Schiffswerft Fincantieri, Fabio Gallia.