Angeblicher Stromableser stahl 90-jähriger Vorarlbergerin Schmuck

Gesuchter Einschleichdieb dürfte sein Glück schon mehrere Male versucht haben

Ein unbekannter Einschleichdieb hat am Donnerstag in Hard (Bez. Bregenz) einer 90-jährigen Frau mehrere Schmuckstücke gestohlen. Der Mann gab sich als Stromableser aus, weshalb ihm die Frau Zutritt in ihr Haus gewährte. Nachdem er den Stromzähler inspiziert hatte, sagte er, auch sämtliche Leuchten im Gebäude kontrollieren zu müssen. Dabei entnahm er im Schlafzimmer in einem unbeobachteten Moment Schmuckstücke aus einer unversperrten Kassette, informierte die Polizei.

Der Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt, schlank und hat dunkle Haare. Er sprach Vorarlberger Dialekt. Es sei anzunehmen, dass der Mann sich schon mehrere Male als Stromableser ausgegeben habe. Die Polizei bittet deshalb mögliche weitere Opfer, sich zu melden.