Angeblicher türkischer Ex-Agent in Wien aus U-Haft entlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft - Sollte angeblich Anschläge auf mehrere heimische Politiker verüben - Prozess Anfang Februar wegen militärischen Nachrichtendiensts für fremden Staat

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Neufassung nach Enthaftung des mutmaßlichen türkischen Ex-Agenten und Vorliegen einer Anklage ---------------------------------------------------------------------

Ein mutmaßlicher türkischer Ex-Agent, der sich vor drei Monaten an die österreichische Polizei gewandt und mitgeteilt hatte, er habe den Auftrag erhalten, einen Anschlag auf mehrere heimische Politiker zu verüben, ist am Montag vom Wiener Landesgericht aus der U-Haft entlassen worden. "Die Enthaftung erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft", teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit.

Die kolportierten Anschlagspläne, von denen der angebliche frühere Agent des türkischen Geheimdienstes MIT dem Vernehmen nach schon im Frühjahr den heimischen Strafverfolgungsbehörden erzählen wollte, richteten sich gegen den Ex-Politiker Peter Pilz (Grüne, Liste Pilz), die Wiener Grüne Landtagsabgeordnete Berivan Aslan und den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder. Der 53-Jährige - laut seinen Anwälten Veronika Ujvarosi und Daniel Mozga ein Geschäftsmann türkischer Herkunft mit italienischer Staatsbürgerschaft und Wohnsitz in Italien - sieht sich als "Whistleblower".

Er sei in keinster Weise in Anschlagspäne involviert gewesen, hatten die Anwälte vor einem Monat im Gespräch mit der APA erklärt: "Er hatte nie die Absicht oder den Vorsatz jemanden umzubringen oder zu verletzen. Dahin gehende Verdächtigungen sind haltlos. Es haben auch keine Vorbereitungshandlungen stattgefunden, an denen er beteiligt gewesen wäre. Es gab keine Vereinigung, es gab kein türkisches Netzwerk und er war nicht Teil davon."

Unterdessen liegt bereits die Anklage gegen die 53-Jährige vor. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann militärischen Nachrichtendienst für einen fremden Staat (§ 319 StGB) vor. Die Verhandlung wird Anfang Februar am Landesgericht stattfinden, gab Gerichtssprecherin Salzborn bekannt. Auf das zur Anklage gebrachte Delikt sieht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor.