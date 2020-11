Mit Fahrplanwechsel am 13. Dezember - Mariazellerbahn und Citybahn Waidhofen betroffen

Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember kommt es auch zu einer Angebotsausweitung bei den Niederösterreich Bahnen. Die Mariazellerbahn wird zwischen St. Pölten und Laubenbachmühle um vier Abendzüge verstärkt, informierte Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Montag in einer Aussendung. Zwei neue Haltestellen und eine Verdoppelung des Fahrplanangebots sind für die Citybahn Waidhofen vorgesehen.