Angebranntes Essen führte zu Rauch in Tiroler Mehrparteienhaus

Rund 50 Bewohner kurzzeitig evakuiert

Angebrannte Speisereste auf einem Herd in einer Wohnung haben am frühen Mittwochabend in einem Mehrparteienhaus in Schwaz in Tirol zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Rund 50 Menschen mussten laut Polizei kurzzeitig evakuiert werden. Die beiden Bewohner der Wohnung im Alter von 75 und 84 Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus eingeliefert.

Die übrigen Bewohner blieben unverletzt und konnten nach rund 45 Minuten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr Schwaz war mit fünf Fahrzeugen und rund 30 Mann im Einsatz.