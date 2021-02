Angehörige fordern Aufklärung über Explosion in Beirut

Gedenkfeier sechs Monate nach der Katastrophe

Sechs Monate nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut haben Angehörige der Opfer Aufklärung gefordert. Angehörige und Überlebende erinnerten am Donnerstag im Hafen an die Katastrophe. Dort waren am 4. August vergangenen Jahres mehr als 190 Menschen ums Leben gekommen. 6.000 wurden verletzt. Bei der Gedenkfeier entlud sich auch Wut darüber, dass Familienmitglieder bis heute keine Ergebnisse der Ermittlungen kennen.

Im Hafen sollen rund 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert sein, die dort ohne Sicherung gelagert worden waren. Im Zuge der Ermittlungen lassen Libanons Behörden über Interpol nach dem Besitzer eines Frachters fahnden, der 2013 große Mengen der hochexplosiven Chemikalie nach Beirut gebracht haben soll. Die Ermittlungen laufen äußerst schleppend.

"Sechs Monate sind vergangen - ohne Antworten der politischen Führung und der Gerichtsbehörden zur Frage, wer für die Tötung unserer Kinder verantwortlich war", sagte Hiam Bikai, deren 30 Jahre alter Sohn bei der Explosion ums Leben kam. Die Regierung habe versprochen, die Schuldigen innerhalb von fünf Tagen zu benennen, sagte Fatima Harb, deren Sohn ebenfalls getötet wurde. "Aber bis jetzt wissen wir gar nichts. Wir wissen nur, dass unsere Kinder gestorben sind. Wir wollen die Wahrheit, nichts als die Wahrheit."

Familien der Opfer wie auch Menschenrechtler verlangen eine internationale Ermittlung. Libanesische Behörden haben solche Forderungen mehrfach zurückgewiesen. Stattdessen wurde ein ehemaliger Militärrichter beauftragt. Die USA und Frankreich forderten in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag ebenfalls "rasche Ergebnisse". Die Verantwortlichen müssten "endlich ihre Versprechen erfüllen", hieß es in der Mitteilung der beiden Außenministerien.