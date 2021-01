Angelobung - Biden: Trump schrieb "sehr wohlwollenden Brief"

Neuer Präsident will aber nicht über Inhalt sprechen

Donald Trump hat vor seinem Auszug aus dem Weißen Haus eine Notiz für seinen Amtsnachfolger Joe Biden im Oval Office hinterlassen. "Der Präsident hat einen sehr wohlwollenden Brief geschrieben", sagte Biden am Mittwoch kurz nach seiner Ankunft in der Regierungszentrale. Weil es sich bei dem Brief um eine persönliche Angelegenheit handle, wolle er nicht darüber sprechen, solange er nicht mit Trump geredet habe.

US-Präsident Ronald Reagan hatte 1989 die Tradition begründet, dem Amtsnachfolger ein Schreiben im Oval Office zu hinterlassen. Die bisherigen Schreiben sind, teils erst nach mehreren Jahren, publik geworden. Trump selbst zeigte den Brief seines Vorgängers Barack Obama schon nach wenigen Monaten öffentlich her.

Eigentlich war damit gerechnet worden, dass Trump mit dieser Tradition brechen würde. Der scheidende Präsident verließ Washington am Mittwochvormittag in Richtung Florida. An Bidens Vereidigung am Mittag vor dem Kapitol nahm er nicht teil. Er ist der erste Präsident seit Andrew Johnson im Jahr 1869, der der Zeremonie zur Amtseinführung seines Nachfolgers fernblieb.