Angelobung - Bidens Kandidaten müssen noch bestätigt werden

Vorerst werden Ministerien und wichtige Behörden übergangsweise besetzt

Joe Biden ist Präsident - seine Wunschkandidaten für wichtige Regierungsämter müssen aber noch vom US-Senat bestätigt werden, bevor sie ihre Posten einnehmen können. Bis das geschehen ist, werden Ministerien und wichtige Behörden übergangsweise besetzt. Eine Auswahl, wer an welcher Stelle in den USA nun kommissarisch an der Spitze steht:

- Verteidigungsministerium: David Norquist

- Finanzministerium: Andy Baukol

- Außenministerium: Dan Smith

- Justizministerium: Monty Wilkinson

- Gesundheitsministerium: Norris Cochran

- Auslandsgeheimdienst CIA: David Cohen

- Büro des Direktors der Geheimdienste: Lora Shiao

- Büro des Handelsbeauftragten: Maria Pagan