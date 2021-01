Angelobung - Pressestimmen aus Deutschland

"FAZ": Große Mehrheit der Europäer fieberte Amtswechsel entgegen - "SZ": Biden hat gelernt, was wirklich wichtig ist - "Augsburger Allgemeine": Der amerikanische Albtraum ist vorbei

Zur Angelobung Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten schreiben deutsche Tageszeitungen am Donnerstag:

"Frankfurter Allgemeine Zeitung":

"Seine Erleichterung sei groß, sagte der Bundespräsident, dass Joe Biden jetzt ins Weiße Haus einziehe. So wie er hat die große Mehrheit der Europäer dem Machtwechsel in den Vereinigten Staaten entgegengesehen, wenn nicht, nach den jüngsten Ereignissen, sogar entgegengefiebert. (...) In dieser Sicht froher Erwartung drückt sich die ganze Erleichterung darüber aus, dass die Trump-Zeit endlich vorüber ist und man vor dem Neubeginn einer Partnerschaft steht, die in den vergangenen vier Jahren ebenso heftig gelitten hat wie das Ansehen der Vereinigten Staaten. Man muss nicht gleich unken, doch wie weit das neue Glücksgefühl trägt, wird man spätestens dann wissen, wenn die neue Mannschaft ihre Arbeit aufgenommen hat und der Regierungsalltag eingekehrt ist - wenn das Pathos den Interessen weicht.(...)"

"Süddeutsche Zeitung" (München):

"Joe Biden hat sich an dem Tag, an dem er seinen Aufstieg zum Präsidenten und damit das Erreichen seines Lebensziels hätte feiern können, darum gekümmert, dass Mieter, die wegen der Pandemie ihren Job verloren haben, ihre Wohnungen trotz säumiger Zahlungen nicht verlieren, und dass Studierende studieren können, obwohl sie die Gebühren gerade nicht bezahlen können. Er hat sich an seinem ersten Tag um das Große und um das Kleine gekümmert. Er war nicht ein Mann des Wortes oder des Schmerzes. Er war ein Mann der Tat. Es ist gut möglich, dass die amerikanische Gesellschaft zu viel Schaden genommen hat, um repariert werden zu können. Aber wenn man es, mit ein wenig Optimismus, einem Menschen zutrauen kann, diesen Schaden zumindest teilweise in den Griff zu bekommen und in einen erfreulichen Januar 2022 zu überführen, dann ist es der 78 Jahre alte Joe Biden, der in seiner langen Karriere vor allem eines gelernt zu haben scheint: was wirklich wichtig ist."

"Augsburger Allgemeine":

"Dieser Tag bedeutet nicht nur für die USA eine Zäsur. Natürlich wird mit dem neuen Präsidenten nicht mit einem Fingerschnippen wieder alles gut. Biden wurde vor allem deshalb gewählt, weil er nicht Trump ist. Doch das reicht für den Augenblick. Bis jetzt hat er jedenfalls schon einmal vieles richtig gemacht: Er versöhnt, statt zu hetzen. Er hat ein Kabinett berufen, das die Vielfalt des Landes widerspiegelt. Er hat ein Programm angekündigt, das Amerika wieder zum verlässlichen Partner werden lassen kann. Biden sucht das Gute in seinen Mitmenschen, während Trump stets das Schlechteste vermutete. Der amerikanische Albtraum, er ist vorbei."

"Badisches Tagblatt" (Baden-Baden):

"Dabei weiß Trump ganz genau, dass Demokratie nur bestehen kann, wenn das Volk den demokratischen Institutionen vertraut - und die Lüge ist das effektivste Mittel, dieses Vertrauen zu zerstören. Nicht ohne Grund lügen Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten überall in Europa ja auch so gerne. Dass Trump völlig ruchlos und moralisch verkommen ist, belegt sein Verhalten seit der Wahl. Seine Lüge, er sei um den Sieg betrogen worden, greift die Demokratie frontal an und ist wohl gefährlicher als alle 30.000 anderen Lügen Trumps. Dass Millionen Menschen die Hirngespinste für die Wahrheit halten, spricht indes nicht unbedingt für die demokratische Reife des Souveräns."

"Tagesspiegel" (Berlin):

"Erleichterung, Freude, Hoffnung. Donald Trump ist Geschichte, ohne letzte Gewaltausbrüche. Mit Joe Biden kehren Zivilität und Respekt zurück. Im Jubel über die neue Präsidentschaft ist die Ernüchterung freilich bereits angelegt, getreu der Devise 'You campaign in poetry, you govern in prose'. Denn der 78-jährige Joe Biden muss einen dreifachen Spagat vollbringen, um die Klüfte zwischen Erwartungen, Wollen und Können zu überbrücken. (...) Versöhnung der Lager? Natürlich ist es richtig und geboten, dass Biden die Menschen einlädt, die ihn nicht gewählt haben, und ihnen verspricht, auch ihr Präsident zu sein. Die Erfolgsaussichten sind zwar gering, aber der Stilwechsel ist ein Wert an sich."