Angola erwartet neue IWF-Hilfstranche über 700 Mio. Dollar

Regierung erwartet heuer nach mehreren Rezessionsjahren eine wirtschaftliche Stagnation

Das von Ölpreisverfall und der Coronakrise doppelt hart getroffene Land Angola erwartet im Rahmen der nächsten Hilfstranche des IWF mehr als 700 Millionen Dollar (rund 571 Mio. Euro). Das sagte Finanzministerin Vera Daves de Sousa am Montag auf dem Digitalforum "Reuters Next". Auf einer Sitzung des Direktoriums des Internationalen Währungsfonds (IWF) stand noch am Montag die aktuelle Prüfung des Hilfsprogramms an.

Die Regierung des ölreichen afrikanischen Staates erwartet nach mehreren Rezessionsjahren 2021 eine wirtschaftliche Stagnation, die laut Daves einen "Wendepunkt" hin zu einem konjunkturellen Aufwärtstrend bedeuten könnte. Laut der Finanzministerin macht der Öl-Sektor 30 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes aus und stellt mit 90 Prozent den Löwenanteil der Ausfuhren.