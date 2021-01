Angreifer töteten mindestens elf Minenarbeiter in Pakistan

Arbeiter der Minderheit der Hazara entführt und erschossen

Bei einem Angriff auf Minenarbeiter in Pakistan sind mindestens elf Menschen getötet worden. Bewaffnete Männer sollen die Arbeiter der schiitischen Minderheit der Hazara aus einem Kohleabbaugebiet in Baluchistan entführt und anschließend erschossen haben, hieß es von der Polizei. Die Attacke fand demnach in der Nacht statt, drei weitere Minenarbeiter seien verletzt worden.

Baluchistan gilt als Unruheprovinz, sie grenzt an Afghanistan und den Iran. Angehörige der Hazara leben vor allem in Afghanistan, aber auch in Pakistan. Sie waren in der Vergangenheit immer wieder Ziele sunnitischer Angreifer, auch aus den Reihen der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS).

(Alternative Schreibweise: Hasara)