Angriff auf Flughafen im Süden Saudi-Arabiens - Flugzeug in Brand

Zunächst keine Berichte über mögliche Opfer

Bei einem Angriff der Houthi-Rebellen auf einen Flughafen im Süden Saudi-Arabiens ist ein Passagierflugzeug in Brand geraten. Der Brand sei unter Kontrolle, berichtete das Staatsfernsehen am Mittwoch unter Berufung auf das Militärbündnis, das im Jemen gegen die Houthi-Rebellen kämpft. Die Aufständischen hätten den Flughafen Abha angegriffen, der in der Nähe der Stadt Khamis Mushait liegt.

"Bedrohungen ziviler Reisender sind ein Kriegsverbrechen", teilte das Bündnis dem Nachrichtenkanal Al-Arabiya zufolge mit. Berichte über mögliche Opfer gab es zunächst nicht.

Der Houthi-Militärsprecher Yahya Sarea erklärte, die Rebellen hätten den Flughafen mit vier Drohnen angegriffen und "angemessen getroffen". Die Attacke sei eine Reaktion auf die anhaltenden Angriffe im Jemen.

Die schiitischen Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, greifen immer wieder mit Drohnen und Raketen in Saudi-Arabien an. Das sunnitische Königreich kämpft im benachbarten Jemen gegen die Houthis und will den Einfluss des Iran in der Region zurückdrängen. Die Rebellen hatten ihre Angriffe in den vergangenen Monaten verstärkt.

Die Houthis hatten den internationalen Flughafen Abha bereits im Juni 2019 angegriffen und dabei einen Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Am Mittwoch hatte das Militärbündnis nach eigenen Angaben auch zwei bewaffnete Drohnen der Houthis abgefangen.