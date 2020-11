Angriff auf Rabbiner - Kirchen verurteilen Attacke

Kardinal Schönborn: "Antisemitismus darf bei uns keinen Platz haben" - Lutherischer Bischof Chalupka "zutiefst erschüttert"

Auch Kirchenvertreter haben am Freitag die Attacke auf einen Rabbiner in Wien verurteilt. "Antisemitismus darf bei uns keinen Platz haben. Er gefährdet das friedliche Zusammenleben von uns allen", kommentierte Wiens katholischer Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, den Vorfall via "Kathpress". "Zutiefst erschüttert" zeigte sich der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka.

"Ich bin bestürzt über den gestrigen Angriff auf einen Rabbiner mitten in Wien und versichere unseren jüdischen Mitbürgern meine ganze Solidarität", erklärte Schönborn auch auf Twitter. Neben dem Kardinal verurteilte auch Militärbischof Werner Freistetter als Vorsitzender der Kommission Weltreligionen der Bischofskonferenz den Angriff und betonte: "Wir stehen mit unseren jüdischen Schwestern und Brüdern zusammen."

Für den evangelisch-lutherischen Chalupka ist es "unabweisbar", dass die Tat antisemitisch motiviert war, meinte dieser gegenüber dem Evangelischen Pressedienst. Auch er zeigte sich solidarisch und unterstrich: "Die Religionen stehen in Österreich zusammen." Für die evangelischen Kirchen sei es auch deshalb unabdingbar, dem Antisemitismus entgegenzutreten, weil sich dieser immer wieder "aus christlichen und protestantischen Wurzeln" genährt habe.