Anhaltender E-Auto-Boom dämpfte Minus beim Autoabsatz in Deutschland

Im November drei Prozent Minus bei Neuwagen - Ein Viertel mehr private Zulassungen, 15 Prozent Rückgang bei gewerblichen - Auto-Importeure erwarten fortgesetzten Boom der E-Autos

Der Autoabsatz in Deutschland blieb auch im November im Rückwärtsgang. Mit 290.150 Neuwagen wurden drei Prozent weniger zum Straßenverkehr zugelassen als im Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Donnerstag mitteilte. Während die privaten Zulassungen um knapp 23 Prozent zulegten, sanken die gewerblichen um 14,7 Prozent. Derweil gab es erneut bei den alternativen Antrieben einen starken Anstieg.

Dank der staatlichen Kaufprämien, die private Käufer in Scharen in die Autohäuser trieben, stieg die Zahl der Autos mit reinem Batterieantrieb im November um 522,8 Prozent auf knapp 29.000 Elektrofahrzeuge. Mit Hybridfahrzeugen erzielten die Autobauer ein Plus von rund 177 Prozent auf rund 71.900 Einheiten. Experten von EY hatten Anfang des Monats befürchtet, dass im November das Absatzminus wegen des Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch höher als im Oktober ausfallen wird. Nach einem Zwischenhoch im September schrumpften die Pkw-Neuzulassungen in dem Monat um rund vier Prozent.

Die Autimporteure erwarten auf dem deutschen Automarkt im kommenden Jahr eine Fortsetzung des staatlich geförderten Elektro-Booms. Nach dem Durchbruch mit geschätzt rund 350.000 Verkäufen im laufenden Jahr seien 2021 zwischen 500.000 und 600.000 Neuzulassungen möglich, sagte der Präsident des Importeur-Verbandes, Reinhard Zirpel, laut dpa am Donnerstag in Frankfurt. Es könnte also jedes fünfte oder sechste neue Auto ein Fahrzeug mit Batterie, Plug-in-Hybrid oder Brennstoffzelle sein.

"Das würde auch bedeuten, dass wir Ende 2021 rund eine Million Elektrofahrzeuge im Bestand erreichen würden", erklärte Zirpel. Dieses Ziel hatte sich die Bundesregierung für das Jahr 2020 gesetzt. Zirpel lobte die Absicht, die Förderung bis ins Jahr 2025 zu verlängern. Es hätte sonst 2022 mit auslaufender Förderung einen Markteinbruch geben können.

Für das laufende Jahr erwartet der Verband der Automobilindustrie einen Rückgang um 20 Prozent auf rund 2,9 Millionen Neuzulassungen. Das sei das niedrigste Niveau seit der Wiedervereinigung, sagte Zirpel. Vor allem die Privatkunden hätten in der zweiten Jahreshälfte den Markt gestützt. Erstmals hätten die Importeure, zu denen auch ausländische Marken deutscher Konzerne wie Mini oder Skoda gezählt werden, einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent erreicht. Für 2021 erwarte man eine Steigerung des Gesamtmarktes um 7 Prozent auf rund 3,1 Millionen Neuzulassungen.