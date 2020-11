Anklage gegen iranische Waffenschmuggler in Mosambik

"Unterstützung einer terroristischen Vereinigung"

Knapp ein Jahr nach ihrer Festnahme in Mosambiks Unruheprovinz Cabo Delgado ist ein Dutzend Iraner am Mittwoch offiziell der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt worden. Die Iraner gehören laut Anklagebehörde in Maputo einer internationalen Terrorgruppe an und wurden im Dezember 2019 in der Unruheprovinz Cabo Delgado festgenommen. An Bord ihres Schiffes wurden in der Bucht von Pemba unter anderem automatische Sturmgewehre, Pistolen und Munition entdeckt.

Anfang der Woche hatten in der nordmosambikanischen Region mutmaßlich militante Islamisten mit der Enthauptung von rund 50 Menschen für einen Aufschrei der Empörung gesorgt. Die Aufständischen hatten Dörfer angegriffen, Zivilisten getötet, Frauen und Kinder entführt und Häuser niedergebrannt. "Barbaren missbrauchen eine Religion des Friedens zur Verbreitung von Terror: der islamistische Terrorismus ist eine internationale Bedrohung, die nach einer internationalen Antwort verlangt", schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Kurznachrichtendienst Twitter. UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte das Blutbad und forderte eine Bestrafung der Täter.

In Cabo Delgado führen islamistische Rebellen seit rund drei Jahren brutale Angriffe durch. Die Rebellion hat Experten zufolge ihre Wurzeln in den Missständen und Klagen der Bewohner der armen Region, sie wird aber zunehmend zu einer islamistischen Gruppierung mit Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Im Kampf gegen die Rebellion kommt es Menschenrechtlern zufolge auch immer wieder zu schweren Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte. Dies und die Vernachlässigung der Provinz durch die nationale Regierung befeuern Experten zufolge die Rebellion.