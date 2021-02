"Anlageberater" prellte Obersteirer um mehrere tausend Euro

73-Jähriger hatte sechs Überweisungen auf zwei ausländische Konten für "Profit bringende Anlage" getätigt

Ein 73 Jahre alter Obersteirer aus dem Bezirk Murtal ist einem betrügerischen "Anlageberater" auf den Leim gegangen. Der Mann wurde im vergangenen Jahr mehrmals telefonisch kontaktiert und zur Überweisung von Geldbeträgen an zwei ausländische Konten bewegt. Damit sollten eine angeblich Profit bringende Anlage auf einem Bitcoin-Konto sowie "Gebühren" finanziert werden. Als der Obersteirer keine Überweisungen mehr machte, brach der Kontakt ab. Der Mann informierte die Polizei.

Der unbekannte "Anlageberater" hatte den 73-Jährigen zwischen 9. November und Ende Dezember 2020 mehrmals angerufen und ihm die "Investitionen" eingeredet, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Wochenende mitteilte. Weitere Kontaktaufnahmen erfolgten auch per E-Mail, was schließlich dazu führte, dass der Obersteirer den unbekannten Tätern einen Fernzugriff auf seinen Computer gewährte. Er tätigte insgesamt sechs Überweisungen an zwei ausländische Bankkonten in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.