Anleger fliegen auf Dating-App-Anbieter Bumble

Rusal enttäuscht bei IPO in Hongkong Der weltgrößte Aluminiumkonzern UC Rusal hat am Mittwoch (27. Jänner) bei seinem mit Spannung erwarteten Börsendebüt enttäuscht. In Hongkong fiel die Aktie des russischen Unternehmens um mehr als zehn Prozent auf 9,65 Hongkong-Dollar (0,881 Euro). Getrübt wurde der Börsengang durch einen allgemeinen Ausverkauf an den Märkten Asiens. Doch auch der Schuldenberg und juristische Schwierigkeiten des Konzerns von Oligarch Oleg Deripaska hemmten die Kauflust der Anleger.