Bei zwei Anschlägen in Afghanistan sind am Donnerstag zwei Menschen getötet und drei verletzt worden. Bei einer Explosion in Kabul wurde nach Angaben des Präsidialamtes ein leitender Beamter schwer verletzt und der Fahrer getötet. Die Bombe sei am Fahrzeug des Mitarbeiters befestigt gewesen. In Jalalabad fuhr ein Fahrzeug der Sicherheitskräfte auf eine am Straßenrand deponierte Bombe. Nach offiziellen Angaben wurde dabei ein Motorradfahrer getötet und zwei Soldaten verletzt.