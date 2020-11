Anschlag in Wien - Albanische Kultusgemeinde betete für Opfer

Imame und Vorsitzende der albanischen Kultusgemeinde (ALKIG) in der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) haben am Montag eigens der Opfer des Terroranschlags in Wien gedacht und für sie gebetet. Am Ort des Attentats in der Wiener Innenstadt seien Geistliche aus ganz Österreich gewesen, berichtete die Kultusgemeinde danach in einer Aussendung. Der Attentäter war albanischer Muslim mit Wurzeln in Nordmazedonien.

Die Kultusgemeinde verurteilte bei dem Gedenken auch den Angriff vor einer Woche scharf. "Eine solche Handlung ist für jedermann beschämend und inakzeptabel, unabhängig von Herkunft, Religion oder Ideologie", meinte deren Präsident Vahidin Beluli laut Aussendung. Man habe dafür gebetet, dass sich solche Anschläge an keinem Ort auf der Welt wiederholen mögen und dass dieser Fall ein Anlass für die gesamte Gesellschaft sei, sich nicht spalten zu lassen.