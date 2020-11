Anschlag in Wien - Angriffe laut Europol nicht "neue Normalität"

Sprecher: Terrorangriffe können Nachahmer hervorrufen - EU sei allerdings "gut vorbereitet"

Auch im Lichte des Anschlags von Wien: Laut Europol werden Terrorangriffe in der EU nicht zu einer "neuen Normalität". Die Terrorgefahr sei zwar "nach wie vor hoch", und es gebe auch die Beobachtung, dass "Terrorangriffe inspirierend wirken können und Nachahmer hervorrufen", sagte ein Sprecher der Europäischen Strafverfolgungsbehörde gegenüber der APA. Die EU sei jedoch "gut vorbereitet" und habe seit 2015 viele Maßnahmen getroffen.

Für Europol sei die Gründung des ECTC, des Europäischen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, maßgebend gewesen. Ob Europol einen Anschlag in Wien erwartet und ob es Anzeichen dafür im Vorfeld gegeben habe, könne nicht öffentlich diskutiert werden, hieß es in Hinblick auf die Terrorattacke mit vier Todesopfern vom 2. November in der Innenstadt.

Der islamistisch radikalisierte, 20-jährige Attentäter war vor dem Anschlag wegen eines Versuches, sich dem "Islamischen Staat" (IS) anzuschließen, verurteilt und vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Die Propaganda des jihadistischen Terrors ziele "grundsätzlich" auf junge Männer ab, teilte der Europol-Sprecher dazu mit. Ob es eine besondere Strategie gebe, um bereits straffällig gewordene Personen anzusprechen, sei nicht bekannt.

Verantwortlich sieht der Sprecher für die Propaganda derzeit hauptsächlich den IS an, der, obwohl er sein Territorium in Syrien und im Irak eingebüßt habe, "nach wie vor online aktiv ist und Propagandamaterial verbreitet". "Hauptzielgruppe" seien "junge Männer mit einem muslimischen Hintergrund". Europol beobachte jihadistische Propaganda, die dafür verantwortliche Abteilung sei die Internet Referral Unit (IRU). Nach Wien seien Europol-Experten für Terrorismusbekämpfung entsandt worden, die den österreichischen Kollegen dabei helfen, internationale Verbindungen zum Täter zu finden.