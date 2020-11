Anschlag in Wien - Attentäter nach bedingter Entlassung radikalisiert

Nach Darstellung seines Freundes- und Bekanntenkreises

In seinem Freundes- und Bekanntenkreis war die radikalislamistische Gesinnung des späteren Attentäters Kujtim Fejzulai bekannt. Ungeachtet der Bemühungen des auf Deradikalisierung spezialisierten Vereins Derad, bei dem der 20-Jährige nach seiner bedingten Entlassung verpflichtende Termine wahrnehmen musste, dürfte sich seine salafistische Gesinnung nicht gelegt, sondern verstärkt haben. Das legen Angaben einiger als mögliche Mitwisser bzw. Mittäter Festgenommener nahe.

Fejzulai habe ihm einmal gesagt, "dass es sein größter Traum sei, sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft zu sprengen", verriet ein der Mittäterschaft Verdächtiger am Tag nach dem Anschlag dem Verfassungsschutz. Wo und wann er "das" machen wolle, habe ihm Fejzulai nicht erzählt. Er selbst habe keine Hinweise auf ein bevorstehendes Attentat gehabt und nicht vermutet, dass Fejzulai tatsächlich einen Anschlag begehen werde. Ein weiterer Beschuldigter erklärte in seiner polizeilichen Einvernahme, Fejzulai habe "die Durchsetzung der Scharia als oberste Gesetzesgrundlage befürwortet" und den Rechtsstaat als "nicht funktionstüchtig" bezeichnet.

Unter den zehn in U-Haft befindlichen Männern, die verdächtigt werden, in die mörderischen Pläne des Attentäters eingeweiht gewesen zu sein bzw. bei Vorbereitungshandlungen geholfen zu haben, gibt es einige, die nach ihrer Festnahme auch aus ihrer eigenen radikalislamistischen Einstellung kein Geheimnis gemacht haben. "Der Islam ist meine Welt. Natürlich würde ich es gern haben, dass die ganze Welt ein großer islamischer Staat wird, aber das ist unreal und Fantasie", erklärte ein 22-Jähriger dem Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT). Er sprach sich für die Scharia aus. Diese sei eine rechtsgültige Norm, "da brauchen wir nicht drüber diskutieren". Der 23-Jährige war zum Zeitpunkt seiner Festnahme als Zivildiener bei einer karitativen Einrichtung beschäftigt, die sich der Nächstenliebe verschrieben hat. Ein weiterer Verdächtiger erklärte, er würde die Einführung muslimischer Enklaven in Österreich begrüßen.