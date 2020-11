Anschlag in Wien - FPÖ vermutet Ablenkungsmanöver Nehammers

Katholische Diözesen stehen bereits in Kontakt mit den Landesbehörden

Die katholischen Diözesen stehen hinsichtlich der vom Innenminister angekündigten erhöhten Sicherheitserfordernisse in Kirchen bereits in Kontakt mit den zuständigen Landesbehörden, also Verfassungsschutz und Polizeidirektionen, teilte die Kathpress am Donnerstag mit. Die FPÖ vermutet hingegen ein Ablenkungsmanöver - und zwar von den Corona-Maßnahmen.

Diese erachtet Klubobmann Herbert Kickl nämlich als "absurd". Und Minister Karl Nehammer (ÖVP) habe bisher immer von einem Einzeltäter gesprochen. Jetzt stelle sich die Frage, ob es eine akute Terrorlage gibt. Gibt es sie nicht, "dass ist die Behauptung, dass der damalige Täter auch Kirchgänger töten wollte, ein reines Ablenkungsmanöver", meinte Kickl in einer Aussendung. Er hielte die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates oder eine Sondersitzung des Unterausschusses für Inneres für geboten.