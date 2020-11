Anschlag in Wien - Innenministerium: Attentäter war kein V-Mann

Wie 20-Jähriger in Innenstadt kam, ist noch Ermittlungsgegenstand

Das Innenministerium hat am Donnerstag auf APA-Nachfrage betont, dass der Attentäter, der am Abend des 2. November bei einem Anschlag in der Wiener Innenstadt vier Menschen erschossen hat, nicht als V-Mann für die Polizei tätig war. Der 20-Jährige sei weder vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), den Verfassungsschutzämtern in den Ländern noch einer sonstigen Polizeibehörde als V-Mann geführt worden, hieß es.

Weiter Ermittlungsgegenstand war die Frage, wie der schwerbewaffnete Attentäter von seiner Wohnung in der Wagramer Straße in "Transdanubien" in die Innenstadt gekommen ist. Der 20-Jährige führte ein Sturmgewehr Zastava M70, eine Pistole Marke Tokarew und eine Machete sowie reichlich Munition mit sich. Wo er sich die Waffen besorgt hat, war ebenfalls weiterhin unklar.