Anschlag in Wien - Kurz konferierte mit Albaniens Premier

Austausch mit Edi Rama über Terrorabwehr und Extremismusbekämpfung

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat mit seinem albanischen Amtskollegen Edi Rama am Montag eine Videokonferenz abgehalten. Ein Thema dabei war die Terrorbekämpfung. Der in Mödling aufgewachsene, ethnisch albanische islamistische Attentäter von Wien hatte familiäre Wurzeln in Nordmazedonien, einem Nachbarland Albaniens.

"Ich hatte soeben eine gute Videokonferenz mit dem albanischen Ministerpräsidenten und amtierenden OSZE-Vorsitzenden Edi Rama über den gemeinsamen Kampf gegen Terrorismus und Extremismus, die Corona-Pandemie und unsere Unterstützung für den EU-Annäherungsprozess Albaniens", twitterte Kurz nach der virtuellen Begegnung auf Englisch. Die EU werde erst "vollständig" sein, wenn ihr alle Westbalkan-Staaten beigetreten seien, schrieb der Kanzler weiter.