Anschlag in Wien: LVT-Chef 2 - Treffen mit Zadic zu Kommission

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) trifft sich noch am Freitag mit Justizministerin Alma Zadic (Grüne), um das weitere Vorgehen bei der nach dem Ermittlungspannen eingerichteten Untersuchungskommission zu besprechen. Auf die Frage nach der politischen Verantwortlichkeit meinte er: "Aus meiner Sicht trage ich als Innenminister die politische Verantwortung für die Sicherheit in diesem Land. Meine Aufgabe ist es, alles dafür zu tun, dass sie wieder hergestellt wird."

Bei dem Treffen mit Zadic werde man auch den Vorsitz der Untersuchungskommission besprechen, kündigte Nehammer an. Zur Abberufung des Wiener LVT-Chefs meinte Polizeichef Gerhard Pürstl, dieser habe ihn gebeten, seine Funktion ruhend zu stellen, "weil er einer geordneten Untersuchung und einer Aufklärung nicht im Wege stehen will". Die Arbeit im LVT müsse nun sichergestellt werden, "damit gerade in diesen wichtigen Beriechen kein Abbruch erfolgt". Die interimistische Führung übernimmt der Leiter des steirischen LVT Rupert Meixner.

Auch Nehammer war es laut eigener Aussage wichtig, dass die Handlungsfähigkeit des Landesverfassungsschutzes Wien gewährleistet bleibt und auf der anderen Seite rasch Konsequenzen gezogen würden, "wenn es Erkenntnisse gibt, die das erfordern". Darüber hinaus gebe es noch die angekündigte Untersuchungskommission.