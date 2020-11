Anschlag in Wien: Moscheen 2-"Kein Angriff auf Religionsgemeinschaft"

Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) hat am Freitag betont, dass die Schließung der beiden Moscheen kein Angriff auf den Islam sei. "Es ist kein Angriff gegen die Mitglieder einer Religionsgemeinschaft, sondern es ist ein gemeinsamer Kampf gegen den Missbrauch einer Religion für das Radikale", sagte die Ministerin in einer Pressekonferenz mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).

Gleich zweimaligen ausdrücklichen Dank spendete Raab ihrem Parteifreund Nehammer. Der Innenminister steht unter massiver Kritik, weil der Verfassungsschutz den gescheiterten Munitionskauf des späteren Attentäters in der Slowakei nicht an die Justiz gemeldet hatte - und er musste am Freitag eine weitere Panne des Verfassungsschutzes im Vorfeld des Anschlags eingestehen.

Raab dankte Nehammer allerdings für den hochprofessionellen Einsatz der Polizei am Abend des Anschlags sowie für die Zusammenarbeit seither. Nicht einmal 80 Stunden nach dem Attentat sei es so gelungen, zwei radikale Moscheen zu schließen. Dank zollte Raab auch der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ).