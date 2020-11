Anschlag in Wien - NEOS pochen auf Aufklärung im Parlament

Pinke fordern Untersuchung im Geheimdienstausschuss

Die NEOS pochen nach dem Terroranschlag in Wien auf eine Aufklärung im Parlament. Es brauche "absolute und lückenlose Transparenz", forderte der pinke Verteidigungssprecher Douglas Hoyos am Mittwoch. "Wir wollen ein Ende dieser Vertuschung." Bevor die Regierung neue Maßnahmen präsentiere, müsse man einmal den Anlassfall genau untersuchen, was hier schiefgelaufen sei, meinte Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper. Alles andere sei eine "Ablenkung".

Die Regierung trage nach dem Terroranschlag, bei dem Anfang November vier Menschen in der Wiener Innenstadt erschossen wurden, nichts zur Aufklärung, sie gestehe immer nur Dinge ein, die Journalisten und Opposition aufdeckten, monierte Hoyos. Die NEOS hätten inzwischen in mehreren parlamentarischen Anfragen über 120 Fragen gestellt. Hoyos interessiert, wie es sein könne, dass der Verfassungsschutz von dem Dschihadistentreffen mit dem späteren Attentäter in Wien gewusst habe, ebenso vom versuchten Munitionskauf in der Slowakei, aber nichts unternommen habe. Offen sei auch, wie der Täter zu seiner Waffe gekommen sei und wie er zum Tatort gelangt sei - all das deute auf Mittäter und "gehört dringend aufgeklärt", befand Hoyos.

Eine von der Regierung eingesetzte Untersuchungskommission könne gar nicht unabhängig sein - es sei eine "Chuzpe", das zu behaupten, meinte Hoyos. Bis jetzt sei die Opposition überhaupt nicht eingebunden. Eine solche Kommission müsse im Parlament im ständigen Unterausschuss zum Innenausschuss angesiedelt sein, dem sogenannten Geheimdienstausschuss, verlangte er. Hier könnten auch alle Akten auf den Tisch kommen, weil die Verschwiegenheit gewährleistet sei.

Spätestens am Freitag solle der Ausschuss tagen, forderte Krisper, die der Regierung "Showpolitik" vorwarf. Man will von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) über seinen Wissensstand informiert werden und eine Zeitleiste bekommen, bis wann mit welchen konkreten Schritten und unter welcher Einbindung des Parlaments der Verfassungsschutz reformiert werden soll. Aus Sicht der NEOS braucht es überhaupt eine "Neugründung" des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT).

Im BVT seien schlicht "nicht ausreichend kompetente Ressourcen" vorhanden, die das Attentat verhindern hätten können. Dies deshalb, weil im Verfassungsschutz die Parteipolitik statt Kompetenz regiere, kritisierte Krisper. Sie sei schockiert, dass der Anschlag passiert ist, aber überrascht sei sie angesichts der Zustände im Verfassungsschutz nicht.

Was gesetzliche Änderungen betrifft, sind die NEOS skeptisch - denn das BVT hätte im aktuellen Fall alle Möglichkeiten gehabt, zu handeln, ist Krisper überzeugt. Man solle nun nicht "überhastet" und "um abzulenken" neue Maßnahmen in den Raum werfen. Zuerst brauche es die Aufklärung, was genau überhaupt im aktuellen Fall schiefgelaufen sei.