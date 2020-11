Anschlag in Wien - Noch fünf Verletzte in Wiener Spitälern

Nach dem Anschlag am Montag in der Wiener Innenstadt befinden sich weiterhin fünf Personen im Spitalsbehandlung. Das teilte eine Sprecherin des Gesundheitsverbunds der APA am Freitag auf Anfrage mit. Zwei Betroffene, die bei der Terrorattacke schwer verletzt wurden, werden noch auf Intensivstationen betreut. Deren Zustand sei stabil, hieß es.

Bei dem Attentat durch einen islamistischen Angreifer wurden vier Personen getötet. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Sie sind mit Schuss- und Stichverletzungen in insgesamt sechs Wiener Spitälern versorgt worden.