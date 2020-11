Anschlag in Wien: Polizeikontrollen bei geschlossenen Moscheen

Nach Berichten von Gläubigen-Besuch trotz Anordnung der Schließung

Die vier Tage nach dem Terroranschlag in Wien geschlossenen Moscheen, die für die Radikalisierung des Täters mitverantwortlich gewesen sein sollen, werden nach der angeordneten Zwangsschließung nun auch verstärkt von der Polizei kontrolliert. Das ORF-Magazin "Thema" hatte am Montag Aufnahmen von Gläubigen gezeigt, die nach der Anordnung der Schließung trotzdem zum Abendgebet in die Tewhid-Moschee in der Murlingengasse in Meidling kamen.

Auf Anfrage der APA teilte das Kultusministerium nun mit, dass "die Moschee nach Islamgesetz geschlossen ist". "Hinter der Moschee steht ein Verein, für den das Verfahren zur Vereinsauflösung auf Hochtouren läuft. Fakt ist: Es darf dort nicht mehr gebetet werden. Die Landespolizeidirektion Wien führt daher im Zugangsbereich der Moschee verstärkt Kontrollen mit zivilen und uniformierten Kräften durch. Die Auflösungsgründe wurden eingehend geprüft und ein Vereins-Auflösungsbescheid wird gerade erlassen", so das Ministerium.