Anschlag in Wien - Religionsvertreter trauern vor Botschaft in Berlin

Mit einer interreligiösen Kundgebung vor der österreichischen Botschaft in Berlin gedachten hohe Vertreter des Islams, des Judentums und der christlichen Kirchen am Freitagnachmittag der Opfer des Wiener Terroranschlags. Auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages waren zugegen. Eingeladen hatte der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD).

Er hatte am Zaun der österreichischen Botschaft eine kleine Rednerbühne aufgebaut, flankiert von Plakatständern mit Sprüchen aus dem Koran. ZMD-Vertreter verteilten langstielige weiße Rosen und Grabkerzen an die Teilnehmer der Friedenskundgebung.Als Initiator war es Aiman Mazyek, einem gebürtigen Aachener mit syrischen Wurzeln, der dem Zentralrat der Muslime seit zehn Jahren vorsteht, gelungen, kurzfristig auch die Repräsentanten der anderen Weltreligionen einzuladen.

Mazyek betonte: "Als deutsche Muslime trauern wir mit unseren europäischen Nachbarn und stehen solidarisch und kompromisslos an ihrer Seite für die gemeinsamen Grundwerte. Wir werden nicht zulassen, dass Extremisten und Terroristen unsere Länder und unsere Gemeinschaft spalten und Gewalt, Hass und den Tod bringen und dass Karikaturen durch bestimmte Kräfte politisch instrumentalisiert werden." Die Empörung über die bestialischen Morde und den Terror im Namen bestimmter Muslime müsse Lichtjahre größer sein als die Empörung über die Karikaturen selber. "Die Terroristen haben den Islam ganz bestimmt nicht verstanden", sagte Mazyek und rief: "Liebe Muslime, wer Österreich liebt, der spaltet es nicht."

Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, sagte: "Wir trauern mit den Menschen in Wien und dem österreichischen Volk." Der Terror sei ein Missbrauch der Religion und ein Missbrauch des Islam.

Andreas Nachama, Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland, meinte, Frieden sei das wichtigste Wort in allen Sprachen. Es geht nicht nur um das eigene Wohlbefinden, sondern das aller. "Das verbindet das Judentum mit dem Christentum und dem Islam." Ideen, sei es aus der Bibel, sei es die islamische Tradition, sei es Sozialismus, sei es Heimatliebe, würden von Unmenschen zur Legitimation von Gewalt missbraucht.

Heiner Koch, Erzbischof der katholischen Kirche von Berlin, erinnerte daran, dass menschenverachtender Terror Menschenlästerung und auch Gotteslästerung sei.

Der Berlin-Neuköllner Imam Taha Sabri zitierte in seiner kurzen Ansprache den Koran: "Wer ein menschliches Wesen tötet, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte."

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth, die als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages an der Kundgebung teilnahm, sagte zur APA: "Ich bin sehr froh, dass wir heute vor der österreichischen Botschaft zeigen, dass die Trauer der Österreicher auch unsere Trauer ist. Dass wir hier mit den Vertretern des Judentums, des Christentums und der Muslime vereint sind, macht deutlich, dass wir jede Form von Gewalt ablehnen und es nicht zulassen wollen, dass aus dem islamistischen Terror, der mit Gläubigkeit nichts zu tun hat, versucht wird, daraus eine Moslemfeindlichkeit abzuleiten, die es in unserem Land durchaus gibt."

Auf die Frage der APA, was er zu jenen moslemischen Schülern in Berlin sage, die Enthauptungen und Erschießungen ausdrücklich guthießen, sagte ZMD-Vorsitzender Aiman Mazyek: "Wie man die Karikaturen findet und ob die noch Satire sind, das spielt jetzt keine Rolle. Auch nach diesen schrecklichen Ereignissen ist das nicht von Belang. Klar ist, dass wir die Koordinaten nochmals deutlich machen: Die Empörung über die Taten muss viel größer sein als die Empörung über die Karikaturen." Auch der Prophet selbst habe sich zu seinen Lebzeiten den Anfeindungen und Schmähungen nicht mit Gewalt, nicht mit Unvernunft entgegengesetzt. "Da haben wir ein schönes Vorbild, das wir auch den Eltern dieser Kinder beibringen müssen."