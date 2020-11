Anschlag in Wien - "Sektor Graz" gegen Terror und Randalierer

Wien hat die WEGA, Graz die PI Sonderdienste

Während in Wien die WEGA bei gefährlichen Situationen oft als erstes vor Ort ist, wie auch beim Terroranschlag vergangene Woche, ist es in Graz die sogenannte Polizeiinspektion "PI" Sonderdienste - die "Sektor Graz", wie sie in Polizeikreisen genannt wird. Männer der Einheit sind rund um die Uhr im Dienst und auf Streife - und damit jederzeit für einen gefährlichen Einsatz bereit, schilderte Oberst Thomas Heiland, stellvertretender Stadtpolizeikommandant, im APA-Gespräch.

Die "Sektor Graz" ist der Mittelbau zwischen gewöhnlichen Polizisten bei diversen Polizeiinspektionen und dem Einsatzkommando Cobra, erklärte Heiland. Sie haben eine spezielle Ausbildung und führen auch schwerere Ausrüstung mit sich. Sollte es in Graz zu einem Terroranschlag kommen, so wären es wohl Beamte dieser PI Sonderdienste, die als erste an einem Tatort sein würden. Wohl noch vor den Kollegen der Cobra.

Derzeit besteht die Sondereinheit rein aus Männern, doch auch Frauen können sich bewerben. Voraussetzung sind ein noch höherer Fitnessgrad als gewöhnliche Polizisten ihn haben müssen. Hinzu komme eine Veranlagung zum taktischen Denken und vergleichsweise bessere Leistungen beim Schießtraining, so Heiland. Die "Sektor" hat sich seit 2005 etabliert und sei "nicht mehr wegzudenken". Die Truppe ist historisch gewachsen und eine Weiterentwicklung der mobilen Einsatzkommandos, die es noch in den 90er-Jahren in Graz gab.

Die PI Sonderdienste ist zwar der Grazer Polizei zugeordnet, sie kommt in manchen Fällen aber auch außerhalb der Landeshauptstadt zum Einsatz. Zudem wird zusammen mit der Cobra geübt, um die Schnittstellen reibungslos zu halten. Pro Jahr verbucht die "Sektor Graz" rund 3.500 Aktivitäten, darunter gewöhnliche Streifenfahrten, aber auch gefährliche Einsätze oder Amtshandlungen bei Randalierern und schwierigen Verdächtigen, die zu Aggression neigen. "Da reicht oft schon die reine Anwesenheit der PI Sonderdienste, um eine Situation zu deeskalieren", so Heiland.

Mit Blick auf den Terroranschlag in Wien meinte er, dass die Vorgehensweise in Graz im Ernstfall ähnlich sein würde, die dahinterliegenden Konzepte seien nämlich standardisiert. Ein Einsatz würde in jedem Ballungsraum in Österreich taktisch ähnlich ablaufen: zuerst den Täter aufspüren, seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen und damit von Zivilisten ablenken, den Bewegungsradius des Täters einschränken und ihn räumlich binden, um ihn dann zu neutralisieren. All diese Aufgaben würden den Beamten der "Sektor Graz" und des Einsatzkommandos Cobra Süd zufallen, die sich auch auf solche Fälle vorbereiten.

Vom Terroreinsatz in Wien sei Heiland übrigens beeindruckt. Ohne die Details zu kennen, hält er den Einsatz für gelungen und "ausgesprochen professionell".