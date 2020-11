Anschlag in Wien: SPÖ-EU-Abgeordneter Sidl in Keller ausgeharrt

Der persönlich vom Anschlag in Wien betroffene SPÖ-EU-Abgeordnete Günther Sidl bedankt sich bei der österreichischen Polizei für ihren professionellen Einsatz. Sidl musste am Montagabend in der Wiener Innenstadt mit rund 50 anderen Lokalgästen in einem Keller ausharren, nachdem es Gerüchte gab, dass der Terrorist wahllos in Lokale schieße.

"Als nach drei Stunden die Polizei kam und den Leuten sagte, dass sie nach Hause gehen könnten, war die Erleichterung spürbar. Die Polizisten wiesen die Leute aber an, keinesfalls in Richtung Morzin- und Schwedenplatz zu gehen, sondern in andere Richtungen", berichtete er am Donnerstagnachmittag der APA. "Das Vorgehen der Einsatzkräfte, allen voran der Polizei, war überaus professionell, ihnen gilt mein besonderer Dank", so der EU-Abgeordnete.

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder zeigte sich erfreut über den internationalen Zusammenhalt nach dem islamistischen Attentat eines 20-jährigen Österreichers, das vier Menschenleben forderte. "Wir haben in Österreich seit Montagabend so viel an Solidarität von unseren internationalen Freundinnen und Freunden erfahren. Das macht Mut, denn Seite an Seite müssen wir gemeinsam mehr denn je für eine offene Demokratie einstehen", teilte er mit. "Der Terror will die offene Gesellschaft zerstören, aber das wird nicht gelingen."

Seiner Meinung nach ist stärkere Zusammenarbeit in Europa notwendig, "gerade was die Erkenntnisse über Foreign Fighters und Deradikalisierungsmaßnahmen" angehe. "Leider sehen wir im aktuellen Fall aber, dass der Informationsaustausch zwischen zwei EU-Ländern besser funktioniert als innerhalb der Bundesrepublik. Das muss uns zu denken geben", verwies er auf den von den slowakischen Behörden an Österreich gemeldeten versuchten Munitionskauf des Wiener Attentäters im Sommer.

Laut dem Innenministerium führen zwei Ermittlungsstränge zu dem Anschlag vom Montag ins Ausland. In der Schweiz seien bereits zwei Männer festgenommen worden. Durchsuchungen in Deutschland laufen seit dem Morgen in Osnabrück, Kassel und im Kreis Pinneberg. Der deutsche EU-Ratsvorsitz hat das Thema Terrorismusbedrohung auf die Agenda des virtuellen EU-Innenrat kommende Woche gesetzt.