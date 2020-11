Anschlag in Wien - Tatortaufklärung mit "technischen Einsatzmitteln"

Die Roboter "Teodor" und seiner kleinerer Genosse "Telemax" waren am Freitagnachmittag in der Rossauer Kaserne erneut im Einsatz. Anlass war ein Medientermin, bei dem die Aufklärung eines Tatorts mit "technischen Einsatzmitteln", wie er am Montag nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt erfolgt ist, in Auszügen vorgeführt wurde. "Viele Stunden waren für die tatsächliche Spurensicherung notwendig", sagt Kurt Herwey von der Tatortgruppe des Landeskriminalamts (LKA).

Erst war einmal der Entschärfungsdienst (ESD) des Innenministeriums an der Reihe, und zwar durch den Einsatz der beiden Roboter. Das Szenario war analog zum Attentat gewählt: Aktive Täterschaft, Täter liegt tot am Boden, um den Körper liegen Gegenstände, die als mögliche Gefahr erkannt wurden. "Ein solcher Tatort muss so rasch als möglich übergeben werden, das Zeitmoment spielt immer mit", erläutert der Entschärfer des Innenministeriums kurz bevor Sprengstoffroboter "Telemax" sich bereits langsam einer mit Bombenattrappe ausgerüsteten Puppe nähert. Das mit Nachtsicht- und Wärmebildkamera ausgestattete Gefährt mit bedingter Stabilität kam auch am Montag zum Einsatz, und lieferte da ein Foto des Täters. Auch beim Szenario ist der rund 80 Kilogramm schwere "Telemax" rasch nahe genug herangekommen: sein Foto der Puppe ist bereits am Computer des Einsatzfahrzeugs zu sehen, der Basis, aus der im Ernstfall laufend mit der Einsatzleitung kommuniziert wird. Ebenfalls zu sehen ist eine Granate, doch deren Bergung übernimmt jetzt "Teodor".

"Teodor" ist ein rund 350 Kilogramm schwerer Roboter, die nun auf seinen Ketten im Innenhof der Rossauer Kaserne dem nachempfundenen Tatort entgegen rollt. Über Funk oder Kabel funktioniert die massive Maschine, die eigentlich aus dem Militärbereich kommt. Sie sei schwieriger zu steuern, erklärt der Entschärfer: "Hier gibt es keine automatische Rückführungs-Positionen wie beim kleinen Gegenstück". Daher muss ein weiterer ESD-Beamter aus der in der Direktion für Spezialeinheiten (DSE) angesiedelt Organisation per Fernsteuerung dirigieren. Dass ein Mensch eine Granate oder Ähnliches vom bereits getöteten Verdächtigen "einfach entfernt" ist keine Option: "Man muss in so einem Fall davon ausgehen, dass die Entfernung auch eine Sprengfalle auslösen könnte". "Teodor" erledigt die Aufgabe auch ohne Probleme - und noch immer muss die Tatortgruppe warten, ehe sie tätig werden kann.

"Die technischen Geräte und fernbedienten Mittel werden bei unklaren Tatorten so lange eingesetzt, bis jegliche Gefahr gebannt ist. Dieses verzahnte System läuft immer gleich", erläutert der Entschärfer. Als letzte Maßnahme muss "Teodor" nun noch den Körper der Puppe drehen. "Wenn dann keine neuen Gefahren ersichtlich wären, käme noch ein Kollege des Entschärfungsdienstes und würde die Kleidung vollständig entfernen", erklärt der Experte das Vorgehen, das am Montag angewandte Praxis geworden ist. Daher wird in so einem Fall der Tote durch ein Zelt vor neugierigen Blicken und Smartphones geschützt, um die Pietät zu wahren. Am Montag waren es drei Getränkedosen, die dicht mit Klebestreifen um den Körper gewickelt wurden und zusammen mit einem Auslösering potenzielle Sprengstoffgefahr ergeben haben. Hier musste "Teodor" den Sprengstoffgürtel abschneiden und erst durch ein Röntgen konnte klar festgestellt werden, dass keine reale Gefahr bestand.

Nach diesem Prozedere war die Arbeit des Entschärfungsdienst DSE nun doch beendet und jene der LKA-Tatortgruppe konnte beginnen: "Noch bevor ein Spurenträger bearbeitet wird, wird das alles dokumentiert", erläutert Kurt Herwey. Auch am Montag blieb das Motto bei dieser Arbeit :"Wir blenden Motive und das 'Warum' und 'Wieso" absolut aus" - anders sei eine professionelle Sicherung der Spuren nicht möglich. Immerhin gilt es im Schnitt 200 bis 300 Spuren zu sichern, auch bei einem Mordfall in einer Wohnung sei das so. Zu Wochenbeginn wurde die endgültige Identitätsfeststellung des Täters - zusätzlich zum Foto von "Telemax" - per Fingerabdruck am rechten Zeigefinger ermöglicht. Drei Stunden waren es von der "Ausschaltung" kurz nach 20.00 Uhr bis zu diesem Moment.

Die Entkleidung der Täters noch am Tatort erfolge im Übrigen nur bei Verdacht auf Sprengstoff, erläuterte Herwey, denn nur eine minimale Sprengvorrichtung könnte für einen Beamten letztlich den Verlust seiner Hand bedeuten. Normaleweise wird der Leichnam in einem Bodybag abtransportiert und vorher versiegelt, um nicht weitere Spuren zu verwischen. Bei vorherigem Schusswaffengebrauch werden die Hände des Toten zudem in Papiersackerln verpackt - damit Schmauchspuren beim Abtransport nicht verlustig gehen. Abschließend werde der Tatort aber einer gewissen Größe per Laserscanner vermessen, wie dies auch am Montag der Fall war. Grundsätzlich war der reine Vorgang der Spurensicherung an diesem Tag aber "nicht außergewöhnlicher als sonst auch", so der abschließende Kommentar des seit 29 Jahren tätigen Experten.