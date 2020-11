Anschlag in Wien - Waldhäusl will lebenslange Haft für Radikalisierte

Der niederösterreichische FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl hat nach dem Anschlag in Wien lebenslange Haftstrafen für radikalisierte Personen oder die Abschiebung ins Heimatland mit Einreiseverbot nach Österreich gefordert. "Diese Menschen sind schlichtweg unbelehrbar", erklärte er am Montag per Aussendung.

Eine Resozialisierung sei "unmöglich", weil es sich nach Auffassung des Landesrats um "abnorme Rechtsbrecher" handelte. Waldhäusl verwies zudem darauf, dass in Niederösterreich im Gegensatz zu Wien Menschen mit negativem Asylbescheid keine Mittel aus der Grundversorgung des Landes erhielten.