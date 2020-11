Anschlag in Wien: Wiener LVT-Chef nach Ermittlungspannen abberufen

Nach Bekanntwerden von Ermittlungspannen im Zusammenhang mit dem Terrorakt in Wien sind am Freitag erste Konsequenzen gezogen worden. Zum einen wurde der Leiter des Wiener LVT, Erich Zwettler, abberufen, zum anderen gaben Innenminister Karl Nehammer und Kultusministerin Susanne Raab (beide ÖVP) die Schließung zweier Moscheen bekannt. Zuvor war bekannt geworden, dass der Attentäter im Juli in Wien deutsche Islamisten getroffen hatte. Acht Männer wurden in U-Haft genommen.

Wie der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl gemeinsam mit Nehammer berichtete, hatte der spätere Attentäter bereits im Juli zwei Personen getroffen, die unter Beobachtung des deutschen Verfassungsschutzes standen und sich in Österreich aufgehalten haben. Diese Tatsache und der später in der Slowakei gescheiterte Munitionskauf hätten laut Pürstl "bei der Einschätzung der Gefährlichkeit des Täters zu einem anderen Ergebnis führen können". Dennoch wurden keine Konsequenzen gezogen und die Justiz nicht informiert.

Nehammer sprach von "offensichtlichen und aus unserer Sicht nicht tolerierbaren Fehlern". Man habe daher "unverzüglich personelle Konsequenzen" gezogen. Auf die Frage nach seiner politischen Verantwortung für die Fehlleistungen sagte Nehammer, er sehe seine Verantwortung darin, zu handeln, wenn ihm Missstände zur Kenntnis gebracht werden. LVT-Leiter Erich Zwettler wurde laut Pürstl auf eigenen Wunsch abgezogen. Zwettler habe darum gebeten, seine Funktion ruhend zu stellen, weil er einer geordneten Untersuchung nicht im Wege stehen wolle.

Nach Angaben eines Ministeriumssprechers wurde Zwettler in eine andere Funktion dienstzugeteilt. Die interimistische Führung des Wiener Verfassungsschutzes übernimmt der Leiter des steirischen LVT Rupert Meixner. Auch auf Ermittlungsebene soll nun die Verantwortlichkeit für die getroffenen Entscheidungen geklärt werden.

Gleichzeitig gaben Nehammer und Raab die Schließung zweier Moscheen in der Bundeshauptstadt bekannt, in denen der Attentäter aktiv gewesen sein soll und sich dort auch radikalisiert haben dürfte. Eine davon, die Tewhid-Moschee in der Murlingengasse in Meidling, unterstand der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), sie wurde auf Grundlage des Islamgesetzes geschlossen. Eine weitere - von der IGGÖ unabhängige Einrichtung, nämlich die Melit-Ibrahim-Moschee in Wien-Ottakring - wird auf Grundlage des Vereinsgesetzes aufgelöst. In dieser Moschee sollen sich unter anderem auch der Islamist Mohamed M. sowie der als IS-Terrorist zu neun Jahren Haft verurteilte Lorenz K. regelmäßig aufgehalten haben.

Raab betonte jedoch, dass die Schließung der beiden Moscheen kein Angriff auf den Islam sei. "Es ist kein Angriff gegen die Mitglieder einer Religionsgemeinschaft, sondern es ist ein gemeinsamer Kampf gegen den Missbrauch einer Religion für das Radikale".

Am späten Nachmittag gab die Justiz bekannt, dass über acht Verdächtige, die im Zusammenhang mit dem Terroranschlag festgenommen worden waren, die U-Haft verhängt wurde. Die Inhaftierten sind im Alter von 16 bis 24 Jahren und zum Teil einschlägig vorbestraft. Insgesamt waren 16 Männer festgenommen worden. Sechs von ihnen wurden wieder enthaftet. Bei ihnen hätte sich der Verdacht nicht erhärtet, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nina Bussek zur APA. Zwei Verdächtige wurden noch nicht in Justizanstalten eingeliefert.

Die über die acht Männer verhängte Untersuchungshaft ist bis zum 21. November rechtswirksam. Sie stehen im dringenden Verdacht, durch Unterstützung des Attentäters im Vorfeld des Anschlages einen Beitrag zu den Verbrechen des Mordes, der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und einer kriminellen Organisation geleistet zu haben. U-Haftgründe sind Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr und auch Tatbegehungsgefahr.