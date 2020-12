Anti-Doping-Bundesgesetz erhöht auch Frauenanteil in NADA

Wichtiger Gesetzesbestandteil ist verpflichtende Präventionsarbeit - Im Coronajahr 70 bis 80 Prozent der Testzahlen von 2019 erreicht

Das neue Anti-Doping-Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft und wird u.a. auch einen fünfzigprozentigen Frauenanteil in den Kommissionen der Nationalen Anti-Doping Agentur bringen. "Das ist im Gesetz nun festgelegt, aber das war kein großes Problem, wir lagen schon bei 47 Prozent", sagte NADA-Geschäftsführer Michael Cepic am Montag in einem Online-Workshop mit Medienvertretern zum neuen ADBG. Wichtiger Gesetzesbestandteil ist die verpflichtende Präventionsarbeit.

Als neue Kommission wird jene der Athletinnen und Athleten installiert, damit will man die Stimme jener besser hören, die die Hauptlast tragen. "Es geht um Meinungen und Vorschläge, wie kann was besser funktionieren, was ist praktikabel", erklärte Cepic. Die konstituierende Sitzung wird es im Jänner geben, die Besetzung soll möglichst ausgewogen aus dem Sommer- und Winter- sowie Einzel- und Mannschaftssport erfolgen.

Prävention ist der NADA Austria seit Jahren ein großes Anliegen. War bisher im Welt-Anti-Doping-Code (WADC) der Bereich Recht und Dopingkontrolle geregelt, so kam nun "Education" dazu. Für alle Verbände ist ein Präventionsplan verpflichtend, die Koordination übernimmt jeweils die nationale Anti-Doping-Organisation. Die Maßnahmenpakete sind gestaffelt nach Risiko, beinhalten u.a. einen Anti-Doping-Beauftragten sowie die Meldung an die Fördergeber, wenn die Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Musste die NADA bisher auf Kooperation hoffen, so definiert sie jetzt die Zielvorgabe.

Wie David Müller, der Leiter Information und Prävention in der NADA, berichtete, wurde eine digitale Lernplattform entwickelt. Einmal im Jahr müssen sich die Sportler aus dem Testpool oder vor Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften einem Test unterziehen. "Für Sportlerinnen und Sportler beginnen wir nach dem Jahreswechsel, es wird auch Kurse für Nachwuchssportler und andere Zielgruppen wie Trainer und Ärzte geben."

Das Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 ist keine Novelle, sondern eine Neufassung, die nach dem Erlass des WADA-Code 2021 notwendig geworden war. Als einziger neuer Tatbestand kam der Schutz von Whistleblowern hinzu, Einschüchterung und schwerere Delikte könnten Sperren von zwei Jahren bis lebenslang mit sich bringen. Weiters wurde der Begriff des Freizeitsportlers definiert, zudem ist es möglich, mit einer einvernehmlichen Beilegung (Kosten- und Zeitersparnis) die Sperre etwas zu verkürzen.

Festgeschrieben ist von der WADA nun auch die Vorgehensweise nach Positivtests nach Nützung von Substanzen mit Missbrauchspotenzial wie Kokain oder Heroin. Kann der Sportler nachweisen, dass er sie nicht aus leistungssteigernden Gründen nahm, kommt er mit einer Dreimonatssperre davon, unterzieht er sich einer Reha ist es nur ein Monat.

"Ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ich glaube, dass Drogenkonsum, sofern er nicht leistungssteigernd ist, keine Aufgabe des Welt-Anti-Doping-Codes und der Verbotsliste ist. Gesellschaftliche Wunschvorstellungen haben bei der WADA nichts verloren, dann müsste man Nikotin und Alkohol auch aufnehmen", sagte Cepic.

Im Gesetz verankert ist auch eine Informationspflicht der Ärzte zu Medikamenten und Behandlungsmethoden, wenn sich jemand als Sportler deklariert. Bisher galt dies nur für den Spitzensportbereich. Die Medikamentenabfrage auf der NADA-Website ist hierbei ein wirkungsvolles Werkzeug. Die Sportorganisationen haben Zeit, die Änderungen der Statuten bzw. Regulative bis Juni 2021 umzusetzen.

Im durch die Corona-Pandemie so stark beeinträchtigten Sportjahr 2020 wird die NADA auf ungefähr 70 bis 80 Prozent der Testzahlen von 2019 kommen, was den nationalen Bereich betrifft. Bei Trainingskontrollen gab es keinen signifikanten Rückgang, freilich aber bei Wettkämpfen, weil viele nicht stattfanden.