Anti-Mafia-Razzia in Italien: Chef der Kleinpartei UDC zurückgetreten

Mitglied des Regionalparlaments der süditalienischen Region Kalabrien wurde festgenommen

In den Sog der Anti-Mafia-Ermittlungen in Süditalien, die zur Festnahme Dutzender Personen mit Verbindungen zur ́Ndrangheta geführt haben, sind mehrere Politiker der christdemokratischen Kleinpartei UDC geraten, darunter Parteichef Lorenzo Cesa. Seine Wohnung in Rom wurde am Donnerstag durchsucht, teilte die Polizei mit. Der 69-jährige Parteichef trat umgehend zurück und beteuerte seine Unschuld.

Cesa bat, von den ermittelnden Staatsanwälten sofort befragt zu werden. "Ich vertraue der Justiz voll", sagte der Christdemokrat. Ein zu Cesas Partei gehörendes Mitglied des Regionalparlaments der süditalienischen Region Kalabrien wurde festgenommen.

Der italienische Premier Giuseppe Conte hatte im Rahmen einer Regierungskrise in Rom mit der UDC für deren Einstieg in die Regierungskoalition verhandelt. Die Partei hatte das Angebot jedoch abgelehnt und berichtet, sie bleibe in der Opposition. Conte hatte Anfang dieser Woche eine entscheidende Vertrauensabstimmung im Parlament bestanden. Seine Koalition ist jedoch geschwächt aus der Regierungskrise hervorgegangen.